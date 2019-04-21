Матвієнко: Не можу сказати, що налаштовуємось на Динамо якось особливо

Англія — 17:24 119
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Евертон розгромив Манчестер Юнайтед: 35-й тур АПЛ, матчі неділі
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Евертон – Манчестер Юнайтед: стартові склади на матч АПЛАнглія — 14:49 144
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Літри ігристого, вершки Турина, обійми Аллегрі та Роналду, шампанські очі Барцальї – як Ювентус святкував чемпіонствоІталія — 11:52 1399
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Зінченко проти Тоттенхема: непоганий камбек після травми, суперечливі оцінки англійських ЗМІ та хороші слова фанівАнглія — 08:00 2986
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