Матвієнко: Не можу сказати, що налаштовуємось на Динамо якось особливо

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко розповів про підготовку до центрального матчу 25-го туру УПЛ проти київського Динамо.

"Мотивація у нас одна – виграти чемпіонат. Для цього потрібно перемагати кожному матчі. Тому з настроєм проблем немає.

Динамо – Шахтар: Шабанов ризикує пропустити матч

Не можу сказати, що на Динамо налаштовуємося якось особливо. Для нас кожен матч зараз важливий", – зазначив захисник Шахтаря Микола Матвієнко в ефірі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, що матч Динамо – Шахтар відбудеться 24 квітня на НСК Олімпійський. Початок гри – о 18:30.

"Газон Олімпійського може не відновитися до Класичного", – Франков