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Матвієнко: Не можу сказати, що налаштовуємось на Динамо якось особливо

17:14 191 Читать на русском
Матвієнко: Не можу сказати, що налаштовуємось на Динамо якось особливо
Микола Матвієнко / UA-Football

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко розповів про підготовку до центрального матчу 25-го туру УПЛ проти київського Динамо.

 

"Мотивація у нас одна – виграти чемпіонат. Для цього потрібно перемагати кожному матчі. Тому з настроєм проблем немає.

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Не можу сказати, що на Динамо налаштовуємося якось особливо. Для нас кожен матч зараз важливий", – зазначив захисник Шахтаря Микола Матвієнко в ефірі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, що матч Динамо – Шахтар відбудеться 24 квітня на НСК Олімпійський. Початок гри – о 18:30.

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Теги
Микола Матвієнко Микола Матвієнко Динамо - Шахтар Шахтар Шахтар
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