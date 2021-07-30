"Якщо обирати дійсно найунікальнішого, то це Мбаппе. Це талант – швидкий, технічний, розумний, все правильно робить. Дуже важко було проти нього.

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В Україні теж є багато хороших футболістів. Але виділяти з наших нікого не буду, щоб когось не образити", – сказав Матвієнко в інтерв'ю Football.ua.

Нагадаємо, Микола – вихованець Шахтаря, де й розпочав професіональні виступи у 2015 році. Встиг також пограти в оренді за львівські Карпати і полтавську Ворсклу. За збірну України захисник провів 41 матч.

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