Матвієнко назвав найскладнішого опонента серед зірок світового футболу
Захисник "гірників" Микола Матвієнко виділив найнепоступливішого суперника за часів своєї ігрової кар'єри.
"Якщо обирати дійсно найунікальнішого, то це Мбаппе. Це талант – швидкий, технічний, розумний, все правильно робить. Дуже важко було проти нього.
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В Україні теж є багато хороших футболістів. Але виділяти з наших нікого не буду, щоб когось не образити", – сказав Матвієнко в інтерв'ю Football.ua.
Нагадаємо, Микола – вихованець Шахтаря, де й розпочав професіональні виступи у 2015 році. Встиг також пограти в оренді за львівські Карпати і полтавську Ворсклу. За збірну України захисник провів 41 матч.
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