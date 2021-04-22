"Від матчу з Олександрією очікуємо тільки перемоги. Готуємось як завжди: тижневий цикл, кілька навантажувальних тренувань, а ближче до гри – більше тактичних вправ.

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Суперник буде ще мотивованішим, злішим після поразки у півфіналі Кубка, прагнутиме виправдатися перед уболівальниками – у нього завдання в чемпіонаті. Олександрія дуже непоступлива, з цією командою завжди багато єдиноборств. Буде складний матч", – зазначив Матвієнко у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Зазначимо, що матч Олександрія – Шахтар відбудеться 25 квітня, початок зустрічі о 17:00. "Гірники" зберігають примарні шанси на чемпіонство, відстаючи від Динамо на 10 пунктів за 4 тури до кінця чемпіонату.

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