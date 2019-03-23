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ПОРТУГАЛІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Матвієнко: Намагались не звертати уваги на Роналду

13:09 418 Читать на русском
Матвієнко: Намагались не звертати уваги на Роналду
Микола Матвієнко / Соцмережі

Захисник збірної України Микола Матвієнко прокоментував результат матчу проти Португалії.

 

"Була важка гра, багато працювали без м'яча, португальці не давали розслабитися. Роналду? Намагалися не звертати на нього уваги. Хлопці молодці, витримали. Попереду сподівалися на контратаки", – сказав Микола Матвієнко в ефіі телеканалу "Футбол 1".

Португалія – Україна – 0:0 – відеоогляд матчу

До слова, підопічні Андрія Шевченка в гостях змогли вистояти проти збірної Португалії у 1 турі кваліфікації на Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 0:0.

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Теги
Португалія - Україна Україна Україна Збірна України Євро-2020 Микола Матвієнко Микола Матвієнко
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