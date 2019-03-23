Матвієнко: Намагались не звертати уваги на Роналду

Захисник збірної України Микола Матвієнко прокоментував результат матчу проти Португалії.

"Була важка гра, багато працювали без м'яча, португальці не давали розслабитися. Роналду? Намагалися не звертати на нього уваги. Хлопці молодці, витримали. Попереду сподівалися на контратаки", – сказав Микола Матвієнко в ефіі телеканалу "Футбол 1".

Португалія – Україна – 0:0 – відеоогляд матчу

До слова, підопічні Андрія Шевченка в гостях змогли вистояти проти збірної Португалії у 1 турі кваліфікації на Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 0:0.

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