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Матвієнко: Ми захищаємо честь України – це головна мотивація

13:39 179 Читать на русском
Матвієнко: Ми захищаємо честь України – це головна мотивація
Микола Матвієнко / Фото ФФУ

Захисник збірної України Микола Матвієнко поділився очікуваннями від матчу проти Словаччини в рамках Ліги націй, де його команда вже гарантувала собі перше місце у своїй групі.

Незважаючи на те, що ми вже забезпечили собі перше місце в групі, впевнений, що поєдинок в Трнаві буде дуже складним. Вилітати в дивізіон С цього турніру ніхто не хоче, тому господарі будуть супермотивованими.

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Наша мотивація? Я в цьому навіть не сумніваюся. Ми захищаємо честь країни – що може бути важливіше? Чому б не спробувати виграти свою групу з максимальним результатом", – цитує Матвієнка видання Команда 1.

Нагадаємо, під час зборів підопічні Андрія Шевченка проведуть 2 офіційні матчі. Поєдинок проти Словаччини в рамках Ліги націй (16 листопада), а також спаринг проти Туреччини (20 листопада).

Збірна України повечеряла разом з Мальдіні

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

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Теги
Збірна України Ліга націй Словаччина - Україна Микола Матвієнко Микола Матвієнко
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