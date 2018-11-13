Матвієнко: Ми захищаємо честь України – це головна мотивація

Захисник збірної України Микола Матвієнко поділився очікуваннями від матчу проти Словаччини в рамках Ліги націй, де його команда вже гарантувала собі перше місце у своїй групі.

Незважаючи на те, що ми вже забезпечили собі перше місце в групі, впевнений, що поєдинок в Трнаві буде дуже складним. Вилітати в дивізіон С цього турніру ніхто не хоче, тому господарі будуть супермотивованими.

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Наша мотивація? Я в цьому навіть не сумніваюся. Ми захищаємо честь країни – що може бути важливіше? Чому б не спробувати виграти свою групу з максимальним результатом", – цитує Матвієнка видання Команда 1.

Нагадаємо, під час зборів підопічні Андрія Шевченка проведуть 2 офіційні матчі. Поєдинок проти Словаччини в рамках Ліги націй (16 листопада), а також спаринг проти Туреччини (20 листопада).

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