"Ракицький перейшов для створення конкуренції у Шахтарі? Важко це стверджувати. Є інформація про можливий продаж Матвієнка, тож не виключаю, що Ракицького підписали саме з цим прицілом. Ярослав – досвідчений гравець, йому вистачить сил для виступів на найвищому рівні, тим більше що він повернувся до свого рідного клубу.

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Щодо Матвієнка, то ті 11-16 мільйонів євро, які пропонують англійці за нього – це мало. Основний захисник Шахтаря та збірної України коштує близько 30 мільйонів євро, але не менш як 25 мільйонів. Матвієнко – дуже стабільний футболіст, на висоті сил, він здатний зіграти на кількох позиціях.

Микола, безумовно, заслужив на можливість продовжити кар'єру в АПЛ, і для нього це буде дуже добре в плані подальшого розвитку", – поділився Кривенцов у коментарі Footboom.

Микола Матвієнко є вихованцем Шахтаря, а в поточному сезоні зіграв за "гірників" 19 матчів. Його контракт з клубом чинний до літа 2025-го.

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