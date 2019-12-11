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Матвієнко: Гравці Шахтаря знають про здібності Маліновського, тренерський штаб підготував команду до цього

12:46 234 Читать на русском
Матвієнко: Гравці Шахтаря знають про здібності Маліновського, тренерський штаб підготував команду до цього
Микола Матвієнко / фото: ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко поділився очікуваннями від заключного матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти.

 

"Завжди намагаємося готуватися з позитивними емоціями, але все одно розуміємо, наскільки важливий цей матч. Всі максимально сконцентровані.

Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонів

Всі знають про хороший удар Руслана Маліновського. Він недавно забив дуже красивий гол. Готуємося до цього, тренери розбирають все і показують всім футболістам. Сподіваюся все буде добре. З Русланом не спілкувався, думаю, така розмова відбудеться вже безпосередньо перед матчем.

Неважливо, хто заб'є за Шахтар. Головне, аби ми забили і перемогли. А якщо і не пропустимо, то буде вдвічі приємніше", – поділився Матвієнко в коментарі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, Шахтар після п’яти турів посідає у групі С другу сходинку, набравши шість очок, Аталанта з чотирма пунктами – остання. Цей поєдинок матиме для обох команд надважливе значення, адже перемога може вивести кожну з них у плей-офф Ліги чемпіонів.

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Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонів
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Ліга чемпіонів Українці за кордоном Аталанта Аталанта Шахтар - Аталанта Шахтар Шахтар Микола Матвієнко Микола Матвієнко Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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