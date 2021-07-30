Захисник Шахтаря Микола Матвієнко не бачить проблеми, якщо доведеться ще довго виступати за рідний клуб.

"Я особисто ні з ким не контактую. Якщо хочете дізнатися, то можете запитати у мого агента. Чи говорив він про інтерес інших клубів? Можливо, говорив, а, можливо, й ні (сміється). Таку інформацію я не поширюю.

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Звичайно, є амбіції і мрії пограти в топ-чемпіонаті, Англії або Італії, але Шахтар – теж топ-клуб. Якщо мені не буде надана можливість кудись перейти, то готовий грати все життя в Шахтарі. Це великий клуб. Тут або добре, або добре однаково буде", – запевнив Матвієнко в інтерв'ю Football.ua.

Нагадаємо, Микола – вихованець Шахтаря, де й розпочав професіональні виступи у 2015 році. У футболці "гірників" він вже встиг награти 109 матчів та відзначитися 5 голами.

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