Матвієнко: Чорноморець – важкий суперник, їхнє місце у таблиці не має значення

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко поділився очікуваннями від матчу 20 туру УПЛ проти одеського Чорноморця.

"До поєдинку з Чорноморцем готуємося в прекрасному настрої. Те, що одесити зараз внизу турнірної таблиці, ні в якому разі не розслабляє команду.

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Ми хочемо перемагати в кожній зустрічі і показувати хорошу гру.

Особисто я дуже люблю матчі в Одесі – класне місто. Якщо ще погода буде відмінна і прийде багато вболівальників, то взагалі супер", – цитує футболіста офіційний сайт Шахтаря.

Матч 20 туру УПЛ Чорноморець – Шахтар відбудеться 2 березня, поєдинок стартує о 17:00.