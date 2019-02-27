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Матвієнко: Чорноморець – важкий суперник, їхнє місце у таблиці не має значення

20:54 156 Читать на русском
Матвієнко: Чорноморець – важкий суперник, їхнє місце у таблиці не має значення
Микола Матвієнко / Фото: ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко поділився очікуваннями від матчу 20 туру УПЛ проти одеського Чорноморця.

"До поєдинку з Чорноморцем готуємося в прекрасному настрої. Те, що одесити зараз внизу турнірної таблиці, ні в якому разі не розслабляє команду.

"Раніше мені казали, що граю, як Мессі". Манор Соломон – про армію Ізраїлю та вибір на користь Шахтаря, а не Ман Сіті

Ми хочемо перемагати в кожній зустрічі і показувати хорошу гру.

Особисто я дуже люблю матчі в Одесі – класне місто. Якщо ще погода буде відмінна і прийде багато вболівальників, то взагалі супер", – цитує футболіста офіційний сайт Шахтаря.

Матч 20 туру УПЛ Чорноморець – Шахтар відбудеться 2 березня, поєдинок стартує о 17:00.

Україна20 тур

Чорноморець - Шахтар: Субота 02 березня 2019

Чорноморець
до матчу
2
дн
:
18
год
:
24
хв
Шахтар
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
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Шахтар Шахтар Микола Матвієнко Микола Матвієнко Чорноморець - Шахтар
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