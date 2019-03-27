Матвієнко: Люксембург ще попсує нерви всім командам нашої групи

Захисник збірної України Микола Матвієнко поділився враженнями від матчу відбору до Євро-2020 з Люксембургом.

"Не потрібно недооцінювати цього суперника. З європейських "карликів", це одна з найсильніших збірних. Люксембуржці добре навчені тактично, і коли у них виходить виконувати установку тренера, з ними будь-якій збірній складно впоратися.

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Вони не просто б'ють м'яч вперед, а намагаються грати в футбол. До того ж для збірної України, це був другий виїзний матч за кілька днів. Багато сил наша команда залишила в Лісабоні, тому ми не виглядали такими свіжими. Але головне, що під наприкінці поєдинку удача нам посміхнулася і ми взяли три очки. Хоча я впевнений, що збірна Люксембургу ще попсує нерви всім командам нашої групи.

Головний тренер просив нас з повною серйозністю підійти до поєдинку проти Люксембургу. Недооцінки з нашого боку не було, просто грамотно діяв суперник. Зламати їх оборону було нелегко. Ми дуже хотіли перемогти. Якби ми не виграли, то потім дуже довго про це шкодували б.

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Повторюся, Люксембург – навчена команда. Тому було непросто вийти на оперативний простір. Добре, що ми ще в першому таймі відігралися, а то було б значно складніше здобути максимальну кількість очок в цьому матчі. Непоганий для нас результат, однак турнірна боротьба, по суті, тільки починається, тому робити висновки ще дуже рано", – цитує Матвієнка Команда 1.