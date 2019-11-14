Матузалем зізнався, чому втік із Шахтаря

Колишній півзахисник донецького Шахтаря Франселіно Матузалем пригадав свій скандальний перехід до іспанської Сарагоси влітку 2007 року та розповів про мотиви втечі з України.

"Моєю мрією з дитинства було грати за "селесао". Зі своїм менеджером я придумав план, як покинути Шахтар задля виступів у чемпіонаті Іспанії за Сарагосу, щоб мати більше шансів потрапити до збірної Бразилії.

Матузалем відновить кар'єру на батьківщині

Ми бачили, що в той час у Бразильській конфедерації футболу було багато політики. Чимало гравців потрапляли до збірної, хоча на це не заслуговували", – розповів Матузалем в інтерв'ю Globo Esporte.

Нагадаємо, що в липні 2007-го Сарагоса оголосила про підписання контракту з Матузалемом. Однак, керівництво Шахтаря заявило, що перехід незаконний, оскільки арагонці не домовлялися з "гірниками" про трансфер (бразилець розірвав контракт в односторонньому порядку).

Після майже 3-річної судової тяганини донецький клуб отримав рішення Арбітражного суду в Лозанні. За його висновком, Сарагоса та Матузалем повинні були сплатити Шахтарю 13,5 млн євро компенсації.

Відзначимо, що після переходу до Сарагоси кар'єра бразильського хавбека пішла на спад. Арагонці в сезоні 2007/08 вилетіли з Прімери та збанкрутували, а Франселіно Матузалем потім не зміг повернутися на свій рівень в Італії й так і не зіграв жодного матчу за збірну Бразилії.

Новачок Шахтаря Тете став одним із найдорожчих придбань "гірників": всі топ-трансфери донецького клубу