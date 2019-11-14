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Матузалем відновить кар'єру на батьківщині

16:34 2243 Читать на русском
Матузалем відновить кар'єру на батьківщині
Франселіно Матузалем / Globo Esporte

Колишній півзахисник донецького Шахтаря і низки європейських клубів Франселіно Матузалем поділився планами на майбутнє.

39-річний бразилець готується відновити кар'єру в 2020 році. Про це сам Матузалем розповів в інтерв'ю Globo Esporte.

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За словами скандального екс-хавбека Шахтаря, він у новому сезоні виступатиме в чемпіонаті Бразилії. Наразі Матузалем розглядає варіант із ABC і Америкою. Обидва клуби представляють рідне місто бразильського півзахисника – Натал. У сезоні-2020 вони гратимуть у Серії D.

Франселіно Матузалем є вихованцем Віторії Салвадор. У Європі він захищав кольори Наполі, П'яченци, Брешії, а влітку 2004-го перебрався до Донецька. У складі Шахтаря бразилець двічі став чемпіоном України, а в 2007 році зі скандалом перейшов у Сарагосу.

Пізніше він знову опинився в Італії, де виступав за Лаціо, Дженоа, Болонью і Верону. Останнім професіональним клубом у кар'єрі Матузалема наразі є Маямі. За флоридців він провів 3 матчі в 2016 році.

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Світ Шахтар Шахтар Бразилія Франселіно Матузалем Франселіно Матузалем
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