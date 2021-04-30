"Чим відрізняється італійський футбол від українського? Всім. Чемпіонат Італії – найскладніший. Тоді, в мій час, в італійському футболі були всі найвидатніші гравці світу! Там грали Зідан, Бірхофф, Руй Кошта та багато інших.

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Український футбол, думаю, зараз дещо підвищився в якості, але до італійського не має жодного відношення. Однак, там у мене була можливість зустріти такого великого тренера, як Луческу, і зіграти в Лізі чемпіонів, так що для мене це був відмінний досвід. Але між Іспанією, Італією та Україною, на мій погляд, найскладнішим футболом залишається італійський", – сказав Матузалем у коментарі Footballnews24.it.

Нагадаємо, скандальний бразильський легіонер був на контракті у Шахтарі з 2004 по 2009 роки.

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