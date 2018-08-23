Маттейс Де Лігт: У другому таймі дозволили Динамо контролювати гру

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт прокоментував матч проти Динамо у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Я думаю, ми добре зіграли після забитого нами м'яча. Ми зберігали тиск на ворота суперника і створювали можливості. Але у Динамо було два моменти після стандартних положень.

Перший стадарт був ліквідований, але вони знову отримали право на кутовий. Мяч полетів на ближню штангу, гравець Динамо по ньому вдарив, Андре відбив, але на дальній стійці були вільні двоє футболістів суперника.

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У першій половині гри ми контролювали матч. Але потім ми сіли в оборону та почали втомлюватись. Тоді ми дозволили Динамо контролювати гру. Створювали мало тиску на суперника та швидко втрачали м'яч.

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Ми досягли хорошого результату, але ми ще не у Лізі чемпіонів. Ми можемо їхати в Київ, маючи чудовий гандикап. У нас було багато шансів забити більше голів, але 3:1 – заслужений результат", – передає слова Маттейса Де Лігта vi.nl.