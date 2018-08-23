toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
АЯКС - ДИНАМО ЗОРЯ - РБ ЛЕЙПЦИГ СЕРГІЙ РЕБРОВ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Маттейс Де Лігт: У другому таймі дозволили Динамо контролювати гру

09:39 282 Читать на русском
Маттейс Де Лігт: У другому таймі дозволили Динамо контролювати гру
Маттейс Де Лігт / vi.nl

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт прокоментував матч проти Динамо у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Я думаю, ми добре зіграли після забитого нами м'яча. Ми зберігали тиск на ворота суперника і створювали можливості. Але у Динамо було два моменти після стандартних положень.

Перший стадарт був ліквідований, але вони знову отримали право на кутовий. Мяч полетів на ближню штангу, гравець Динамо по ньому вдарив, Андре відбив, але на дальній стійці були вільні двоє футболістів суперника.

Аякс – Динамо: перший провал у сезоні, дитячі подарунки і... збереження шансів на Лігу чемпіонів

У першій половині гри ми контролювали матч. Але потім ми сіли в оборону та почали втомлюватись. Тоді ми дозволили Динамо контролювати гру. Створювали мало тиску на суперника та швидко втрачали м'яч.

Аякс – Динамо – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Ми досягли хорошого результату, але ми ще не у Лізі чемпіонів. Ми можемо їхати в Київ, маючи чудовий гандикап. У нас було багато шансів забити більше голів, але 3:1 – заслужений результат", – передає слова Маттейса Де Лігта vi.nl.

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

Аякс
Матч завершено
3 : 1
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Аякс Аякс Динамо Динамо Аякс - Динамо Ліга чемпіонів Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
54
хв
Зеніт
19:00
Мольде
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук