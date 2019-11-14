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Маттеус назвав ідеального кандидата на посаду тренера Баварії

16:21 690 Читать на русском
Маттеус назвав ідеального кандидата на посаду тренера Баварії
Ніко Ковач та Хосеп Гвардіола / Фото з відкритих джерел

Легенда мюнхенської Баварії Лотар Маттеус дав пораду колишньому клубу щодо посади головного тренера.

"Якщо Баварія хоче володіти м'ячем, то для них немає кращого варіанту, ніж Гвардіола. Його запрошення стало б успіхом для Баварії і всієї Бундесліги", – цитує Маттеуса Bild.

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Нагадаємо, чинний наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вже очолював німецький гранд у 2013-2016 роках.

Нещодавно керівництво Баварії звільнило з посади головного тренера Ніко Ковача і призначило виконувачем обов'язків Ханса-Дітера Фліка.

Після 11-ти турів Бундесліги Баварія перебуває на третій сходинці, відстаючи від лідера (Борусії М) на 4 очки.

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Баварія Баварія Німеччина Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Лотар Маттеус Ніко Ковач Ніко Ковач Ханс-Дітер Флік Ханс-Дітер Флік
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