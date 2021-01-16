"Я повинен трохи покритикувати трансферну політику Баварії. Попрощавшись з Філіппе Коутінью, Тьягу Алькантарою та Іваном Перішічем, ви втратили трьох гравців. Звичайно, вони були важливими виконавцями. Вони завжди були в команді і виступали на хорошому рівні.

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Якщо в команді багато нових гравців, може знадобитися певна кількість часу, щоб почалася справжня робота. Команді може просто не вистачити якості. Ви з самого початку знали, що це буде довгий і важкий сезон з великою кількістю поєдинків. Думаю, нинішньому складу Баварії бракує глибини для того, щоб ротація відбувалася без втрати якості гри", – цитує Маттеуса Bayern&Germany у Twitter.

Раніше головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік заявив, що через фінансову ситуацію не варто очікувати нових гравців у зимове трансферне вікно.

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