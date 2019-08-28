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Маццола порівняв Конте з легендарним екс-наставником Інтера

23:02 23 Читать на русском
Маццола порівняв Конте з легендарним екс-наставником Інтера
Антоніо Конте / Фото ФК Інтер

Легенда Інтера Сандро Маццола оцінив перспективи "нерадзуррі" у сезоні 2019/20.

"Досі важко сказати, як закінчиться сезон для Інтера, попереду ще багато роботи, але я побачив дещо, що мені дійсно сподобалося.

Дебютний гол Лукаку та шедеври Брозовіча і Кандреви у відеоогляді матчу Інтер – Лечче – 4:0

Це починається з менталітету гравців, оскільки вони можуть прогресувати в Італії та Європі. Я також захоплювався грою Ромелу Лукаку, позаяк він може робити великі справи, як тільки він повністю освоїться.

Ви вже можете побачити стиль Конте в команді. Він дійсно нагадує мені Еленіо Ерреру: він спочатку ментально впливає на тебе, а потім проектує це на поле", – цитує Маццолу Unione Sarda.

Нагадаємо, в першому турі Серії А Інтер розгромив Лечче (4:0), а Лукаку відзначився дебютним голом.

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Італія Антоніо Конте Антоніо Конте Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
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