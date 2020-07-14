"Мацапуру до дебюту в УПЛ готували тиждень": голкіпер Зорі Шевченко – про кадрову кризу в команді

Воротар Зорі Микита Шевченко розповів про проблеми луганської команди на останньому рубежі.

"Напевно, ще не було в історії України такого, як у Зорі, коли три воротарі злягли. Жартував з молоддю, говорив: "Хороша "лялька вуду" у вас. Бачив, щоб одного-двох зламали, але щоб трьох!".

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Коли Васіль зламав палець, подзвонив Скрипник: "Можеш грати?". Кажу: "Зараз наберу лікаря, пораджуся". Той сказав, що можу. Я став у ворота, а вони для мене – як регбійні! Я блідий, півроку в залах тренуюся, сонця не бачу.

У Мацапури був трохи, напевно, мандраж. Ми його тиждень готували. Нормальний стресостійкий хлопець. Всі колись дебютували! У нас нормальний колектив, сказали, щоб не боявся. Навіть якщо будуть помилки, помиляйся впевнено", – сказав Шевченко у коментарі програмі "ПроФутбол".

Нагадаємо, Дмитро Мацапура дебютував у чемпіонаті України у матчі 29-го туру проти Олександрії. 20-річний голкіпер двічі пропустив (з гри і з пенальті), а сам поєдинок закінчився бойовою нічиєю 2:2. Троє голкіперів – Микита Шевченко, Заурі Махарадзе і Нікола Васіль – перебувають на лікарняному ліжку.

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