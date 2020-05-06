toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Матрі оголосив про завершення кар'єри – він тричі виграв Серію А з Ювентусом

6 травня 18:48 345 Читать на русском
Матрі оголосив про завершення кар'єри – він тричі виграв Серію А з Ювентусом
Алессандро Матрі / фото із відкритих джерел

Колишній нападник збірної Італії Алессандро Матрі вирішив завершити професіональну кар'єру.

Матрі виступав за низку італійських клубів, найвідоміші серед яких – Ювентус, Мілан, Фіорентина і Лаціо. Вихованець Мілана найбільших успіхів досяг у складі Ювентуса, з яким тричі виграв чемпіонат Італії, один раз – Кубок, і двічі – Суперкубок країни.

Роббен отримав шалену пропозицію з-за океану – торік вінгер завершив кар'єру

Першу половину сезону-2019/20 35-річний нападник, права на якого належали Сассуоло, провів у Брешії в оренді. Матрі лише 8 разів виходив на поле у поточній кампанії, загалом зігравши 82 хвилини. Результативними діями не відзначався.

"Я можу сказати, що здійснив свої мрії. Коли я почав, то не думав, що в мене складеться така кар’єра. Три Скудетто – не можу скаржитися на те, як все пройшло. Але зараз я зупиняюся... Я ухвалив це рішення, враховуючи, як перші півроку пройшли з Брешією. Більше не хотів терпіти. Не в моїх правилах залишатися, якщо я не можу дати те, що потрібно", – цитує Матрі Sky Sport.

"Я знав, що справа безнадійна": Ліверпуль міг підписати екс-зірку Шахтаря, Вілліан знехтував Джеррардом і був покараний

blog_ava
"Англія – помийна яма". Дружина Ді Марії з огидою пригадала рік Анхеля в МЮ – фейл клубу спричинив тотальну ненависть
08:00
3461
Теги
Італія Головне Мілан Мілан Ювентус Ювентус Сассуоло Сассуоло Алессандро Матрі Алессандро Матрі
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
29
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук