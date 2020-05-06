Матрі оголосив про завершення кар'єри – він тричі виграв Серію А з Ювентусом

Колишній нападник збірної Італії Алессандро Матрі вирішив завершити професіональну кар'єру.

Матрі виступав за низку італійських клубів, найвідоміші серед яких – Ювентус, Мілан, Фіорентина і Лаціо. Вихованець Мілана найбільших успіхів досяг у складі Ювентуса, з яким тричі виграв чемпіонат Італії, один раз – Кубок, і двічі – Суперкубок країни.

Роббен отримав шалену пропозицію з-за океану – торік вінгер завершив кар'єру

Першу половину сезону-2019/20 35-річний нападник, права на якого належали Сассуоло, провів у Брешії в оренді. Матрі лише 8 разів виходив на поле у поточній кампанії, загалом зігравши 82 хвилини. Результативними діями не відзначався.

"Я можу сказати, що здійснив свої мрії. Коли я почав, то не думав, що в мене складеться така кар’єра. Три Скудетто – не можу скаржитися на те, як все пройшло. Але зараз я зупиняюся... Я ухвалив це рішення, враховуючи, як перші півроку пройшли з Брешією. Більше не хотів терпіти. Не в моїх правилах залишатися, якщо я не можу дати те, що потрібно", – цитує Матрі Sky Sport.

"Я знав, що справа безнадійна": Ліверпуль міг підписати екс-зірку Шахтаря, Вілліан знехтував Джеррардом і був покараний