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Матір Рабйо звинуватила у брехні президента Федерації футболу Франції

16 січня 22:50 356 Читать на русском
Матір Рабйо звинуватила у брехні президента Федерації футболу Франції
Адріен Рабйо з матір'ю / Фото з відкритих джерел

Веронік Рабйо, мати хавбека Ювентуса, гнівно пройшлась по президенту французької федерації Ноелю Ле Грае.

"Мій син ніколи не відмовлявся від збірної Франції. Це брехня, що Ле Грае пропонував Адріену зустріч.

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У мене не було ніяких контактів з Ле Грае, він брехун. Містер Ле Грае ніколи не контактував з моїм сином. Який футболіст не хотів би грати за збірну Франції?" – цитує Веронік Ouest France.

За інформацією ЗМІ, Рабйо відмовився виступати за збірну Франції, допоки її очолює Дідьє Дешам. 24-річний хавбек образився на наставника французів за те, що фахівець не вніс Адріена в заявку на ЧС-2018.

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Ювентус Ювентус Франція Адріен Рабйо Адріен Рабйо Франція Франція Дідьє Дешам Дідьє Дешам
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