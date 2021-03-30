Матіч у своєму Instagram виклав світлину з роздягальні Манчестер Юнайтед, де приклеїв зображення зі скасованим голом Роналду у ворота Сербії біля шафки Бруну Фернандеша.

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Цікаво, що на роздруківці лінія воріт зміщена, тому виглядає, начебто м'яч так і не перетнув її, через що гол був незарахований. "Повністю на лінії. Тепер ясно?" – написав Матіч, позначивши Роналду та Фернандеша, аби ті точно побачили його жарт.

Нагадаємо, на останніх секундах поєдинку Кріштіану відзначився голом у ворота Сербії, але арбітр не зафіксував взяття воріт, мотивуючи це тим, що м'яч не перетнув лінію воріт, хоча повтори довели протилежне. В підсумку, команди розійшлись бойовою нічиєю – 2:2.

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