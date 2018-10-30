Матіч: Якби я був Мартіалем, то нікому б не пасував та забивав у кожному матчі

Хавбек Манчестер Юнайтед Неманья Матіч поділився враженнями від гри Антоні Мартіаля.

"Антоні – прекрасний футболіст, він повинен це усвідомити. Йому потрібно більше впевненості. Він ще молодий, і, думаю, що, якщо продовжить забивати, то знайде її.

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Мартіаль може стати одним з найкращих гравців Прем'єр-Ліги. Іноді мені здається, що він сам не розуміє, наскільки хороший. Іноді може бути дуже швидким, в тому числі і з м'ячем. У нього є все, що потрібно гравцеві Манчестер Юнайтед. Якби я вмів так поводитися з м'ячем і був би таким же швидким, то я б нікому не пасував і забивав би в кожному матчі!

Коли результатів немає, гравцям важко зберігати впевненість. Якщо в наступних матчах ми здобудемо результат і станемо кращими як команда, то Мартіаль може стати дуже важливим гравцем для нас. Тренер уже обговорював це з ним, і я одного разу сказав йому те ж саме", – сказав Матіч у коментарі Goal.com.

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