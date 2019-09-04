Матіч: Сказав Сульшеру, що він помиляється, але в нас немає конфлікту

Півзахисник Манчестер Юнайтед Неманья Матіч розвіяв чутки про конфлікт із головним тренером команди Уле Гуннаром Сульшером.

"В перших двох чи трьох матчах Сульшер обирав склад Манчестер Юнайтед без мене.

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Я поважаю його рішення, і працюю з усіх сил, аби довести йому, що він неправий і я повинен грати в основному складі. У нас нема жодних проблем, я сказав Сульшеру, що він помиляється, але обирати склад команди має саме він", – передає слова Матіча Daily Mirror.

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Нагадаємо, що Матіч лише одного разу з'явився на полі у цьому сезоні, з'явившись на заміну в матчі проти Саутгемптона. В попередніх трьох іграх серб так і не з'являвся на полі.