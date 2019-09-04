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Матіч: Сказав Сульшеру, що він помиляється, але в нас немає конфлікту

11:36 263 Читать на русском
Матіч: Сказав Сульшеру, що він помиляється, але в нас немає конфлікту
Неманья Матіч / PA

Півзахисник Манчестер Юнайтед Неманья Матіч розвіяв чутки про конфлікт із головним тренером команди Уле Гуннаром Сульшером.

"В перших двох чи трьох матчах Сульшер обирав склад Манчестер Юнайтед без мене.

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Я поважаю його рішення, і працюю з усіх сил, аби довести йому, що він неправий і я повинен грати в основному складі. У нас нема жодних проблем, я сказав Сульшеру, що він помиляється, але обирати склад команди має саме він", – передає слова Матіча Daily Mirror.

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Нагадаємо, що Матіч лише одного разу з'явився на полі у цьому сезоні, з'явившись на заміну в матчі проти Саутгемптона. В попередніх трьох іграх серб так і не з'являвся на полі.

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Теги
Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Неманья Матіч Неманья Матіч Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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