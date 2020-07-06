Матіч продовжив контракт із Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Неманья Матіч продовжить свої виступи на Олд Траффорд і в новому сезоні.

Досвідчений хавбек продовжив співпрацю з манкуніанцями, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Матіч пролонгував угоду з МЮ до 2023 року. Підписання нового контракту кладе край чуткам про ймовірний відхід серба після сезону 2019/20. У першій половині кампанії Матіч програв конкуренцію за місце в основі Юнайтед, але після рестарту Прем'єр-ліги регулярно з'являється на полі, зокрема, з перших хвилин. Ветеран в останніх матчах "червоних дияволів" разом із Погба та Бруну Фернандешем формує трикутник у центральній зоні.

У нинішньому сезоні Неманья Матіч провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі.

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