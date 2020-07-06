toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ЗОРЯ - ОЛЕКСАНДРІЯ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

Матіч продовжив контракт із Манчестер Юнайтед

6 липня 13:24 - Читать на русском
Матіч продовжив контракт із Манчестер Юнайтед
Неманья Матіч / Visionhaus

Півзахисник Манчестер Юнайтед Неманья Матіч продовжить свої виступи на Олд Траффорд і в новому сезоні.

Досвідчений хавбек продовжив співпрацю з манкуніанцями, повідомляє офіційний сайт клубу.

Манчестер Юнайтед знайшов альтернативу Санчо в АПЛ – на нього полює Ліверпуль

Матіч пролонгував угоду з МЮ до 2023 року. Підписання нового контракту кладе край чуткам про ймовірний відхід серба після сезону 2019/20. У першій половині кампанії Матіч програв конкуренцію за місце в основі Юнайтед, але після рестарту Прем'єр-ліги регулярно з'являється на полі, зокрема, з перших хвилин. Ветеран в останніх матчах "червоних дияволів" разом із Погба та Бруну Фернандешем формує трикутник у центральній зоні.

У нинішньому сезоні Неманья Матіч провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі.

Челсі розгромив Уотфорд, Арсенал переграв Вулверхемптон, Манчестер Юнайтед перестріляв Борнмут: 33-й тур АПЛ, субота

blog_ava
Шахтар – Динамо: Циганков став учасником скандалу в ложі журналістів перед матчем, – ЗМІ
6 липня
19156
Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Неманья Неманья Матіч
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
49
хв
Рух
17:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук