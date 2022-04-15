"Після тривалих роздумів я вирішив, що цей сезон стане для мене останнім у Манчестер Юнайтед. Проінформував про своє рішення керівництво, менеджера й гравців.

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Для мене було великою честю й привілеєм грати за цей великий клуб. Велика подяка вболівальникам за їхню неймовірну підтримку. Зараз я віддам усі сили до кінця сезону, щоб допомогти своїм товаришам по команді фінішувати якомога краще", – написав в Instagram Матіч.

Хавбек перебрався в МЮ з Челсі у 2017 році за майже 45 мільйонів євро. За манчестерців серб встиг награти 183 поєдинки (4 голи й 9 асистів), з яких 26 – цього сезону.