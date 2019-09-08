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Матіч після поразки від Португалії зустрівся з Роналду, щоб ощасливити своїх синів

14:18 297 Читать на русском
Матіч після поразки від Португалії зустрівся з Роналду, щоб ощасливити своїх синів
Кріштіану Роналду / Reuters

Невдача у домашньому матчі відбору на Євро-2020 не вплинула на батьківські обов'язки одного з лідерів збірної Сербії.

68’ Нікола Міленковіч
85’ Алєксандар Мітровіч
 
Вільям Карвалью 42’
Гонсалу Гедеш 58’
Кріштіану Роналду 81’
Бернарду Сілва 87’
42’ Вільям Карвалью
58’ Гонсалу Гедеш
68’ Нікола Міленковіч
81’ Кріштіану Роналду
85’ Алєксандар Мітровіч
87’ Бернарду Сілва

Після гри Матіч разом зі своїми синами чекав на когось біля роздягальні португальців.

Роналду відзначився 89-м голом за збірну Португалії – це втричі більше, ніж у всіх партнерів зірки разом узятих

Плани хавбека Манчестер Юнайтед і його малечі виявилися цілком прозаїчними – діти просто хотіли сфотографуватися з Кріштіану Роналду, який саме виходив з приміщення. Португалець люб'язно відгукнувся на прохання Матіча, і сини 31-річного серба отримали омріяну світлину з ідолом.

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Нагадаємо, саме Роналду забив один з чотирьох голів "команди обраних" у ворота збірної Сербії.

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Теги
Євро-2020 Відеоновини Сербія - Португалія Неманья Матіч Неманья Матіч Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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