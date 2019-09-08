Матіч після поразки від Португалії зустрівся з Роналду, щоб ощасливити своїх синів

Невдача у домашньому матчі відбору на Євро-2020 не вплинула на батьківські обов'язки одного з лідерів збірної Сербії.

Після гри Матіч разом зі своїми синами чекав на когось біля роздягальні португальців.

Роналду відзначився 89-м голом за збірну Португалії – це втричі більше, ніж у всіх партнерів зірки разом узятих

Плани хавбека Манчестер Юнайтед і його малечі виявилися цілком прозаїчними – діти просто хотіли сфотографуватися з Кріштіану Роналду, який саме виходив з приміщення. Португалець люб'язно відгукнувся на прохання Матіча, і сини 31-річного серба отримали омріяну світлину з ідолом.

Сербія – Португалія – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, саме Роналду забив один з чотирьох голів "команди обраних" у ворота збірної Сербії.