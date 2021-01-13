"Я думаю, що така перемога показує, що ми готові боротися за титул. Я радий за виступ команди та дух, побачимо, що буде в неділю проти Ліверпуля. Це – найбільше дербі в Англії, і ми їдемо туди, щоб позмагатися з ними і подивитися, де ми будемо протистояти одній із найкращих команд у чемпіонаті. Думаю, ми готові.

Бернлі – Манчестер Юнайтед – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Ми зіграли 17 ігор і ми на вершині таблиці. Це щось показує. Ми зіграли не п’ять-шість матчів, коли можна сказати про везіння. Але після 17 поєдинків неможливо говорити про везіння, це – якість. Але ми не можемо розслаблятися, нам потрібно зосередитися до кінця і йти від гри до гри. У футболі наступний поєдинок завжди важливий. Матч проти Ліверпуля – найбільший фінал", – поділився Матіч у інтерв'ю офіційному телеканалу Манчестер Юнайтед.

До слова, серб провів 17 матчів у поточному сезоні у складі "червоних дияволів", не відзначившись результативними діями.

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