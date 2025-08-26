Сассуоло на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Неманьї Матіча. 37-річний серб поставив підпис під однорічним контрактом з можливістю продовження ще на один сезон.

Чемпіон Європи офіційно визначився з майбутнім клубом – він ніколи не зраджував

Раніше Матіч виступав за Челсі, Манчестер Юнайтед, Бенфіку, Рому, Ренн і Ліон. У складі "ткачів" він провів два сезони, зігравши 58 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист.

У своїй кар'єрі Неманья тричі ставав чемпіоном Англії у складі Челсі. Він був близький до виграшу трофея з Ромою, проте програв разом з командою фінал Ліги Європи 2022/23 Севільї.