Матіч не визначився зі своїм майбутнім – на гравця претендують декілька клубів

Півзахисник Манчестер Юнайтед Неманья Матіч в роздумах через невизначеність у своїй подальшій кар'єрі.

"Моє майбутнє? Я не знаю що сказати. У мене ще контракт, розрахований на шість місяців. У січні ми побачимо, що станеться.

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Чи продовжу я контракт? Манчестер Юнайтед має можливість продовжити угоду, але ми подивимося, чи відповідають плани клубу моїм. Я не можу сказати більше, тому що дійсно ще не знаю", – розповів Матіч в інтерв'ю Telegraph.

Нагадаємо, Матіч перейшов у Манчестер Юнайтед влітку 2017 року з Челсі за 40 млн фунтів. З цього часу він встиг зіграти за манкуніанців у 91 поєдинку у всіх турнірах, забив 3 голи і віддав 3 результативні передачі. До слова, інтерес до серба проявляли Мілан та Атлетіко.

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