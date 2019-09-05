toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ЗБІРНА УКРАЇНИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Матіч назвав Сульшера відповідальним за невдачі Манчестер Юнайтед

14:29 646 Читать на русском
Матіч назвав Сульшера відповідальним за невдачі Манчестер Юнайтед
Неманья Матіч та Уле Гуннар Сульшер / Фото Manchester Evening News

Півзахисник Манчестер Юнайтед Неманья Матіч продовжує підливати масла у вогонь чуток щодо непорозумінь з наставником Уле Гуннаром Сульшером.

"Я у футболі вже довгий час. За останні 10 років я провів майже всі матчі в складі своїх клубів. Щоб ти грав, хтось повинен сидіти в запасі і приймати це. Тепер я опинився в такій ситуації.

Сульшер назвав гравця, на якого повинні рівнятися всі в Манчестер Юнайтед – несподіваний вибір

Тренер повинен зібрати команду, яка зможе боротися за титул. Якщо він не перемагає, то це повністю його відповідальність. Саме тренер визначає, хто виходить на поле, і я сказав, що не згоден з його рішенням", – цитує Матіча Manchester Evening News.

Після 4-х турів АПЛ "червоні дияволи" перебувають на 8-й сходинці турнірної таблиці, а Неманья Матіч провів лише 23 хвилини на полі.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси

blog_ava
Битва "динамівців", дуель суперників України та нова серія великого протистояння – головні фішки 5-го туру євровідбору
08:00
3087
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Неманья Матіч Неманья Матіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
45
хв
Вірменія
19:00
Італія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук