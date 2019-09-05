Матіч назвав Сульшера відповідальним за невдачі Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Неманья Матіч продовжує підливати масла у вогонь чуток щодо непорозумінь з наставником Уле Гуннаром Сульшером.

"Я у футболі вже довгий час. За останні 10 років я провів майже всі матчі в складі своїх клубів. Щоб ти грав, хтось повинен сидіти в запасі і приймати це. Тепер я опинився в такій ситуації.

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Тренер повинен зібрати команду, яка зможе боротися за титул. Якщо він не перемагає, то це повністю його відповідальність. Саме тренер визначає, хто виходить на поле, і я сказав, що не згоден з його рішенням", – цитує Матіча Manchester Evening News.

Після 4-х турів АПЛ "червоні дияволи" перебувають на 8-й сходинці турнірної таблиці, а Неманья Матіч провів лише 23 хвилини на полі.

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