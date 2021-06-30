Під час матчу 1/8 фіналу за участі Швейцарії та Франції була напружена ситуація на трибунах. Батьки зірок "Ле Бльо" влаштували розбір польотів.

Вероніка Рабйо, мати хавбека збірної Франції Адріена, на трибунах мала перепалку з родичами Кіліана Мбаппе та Поля Погба, інформує Marca з посиланням на RMC Sport.

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Спершу дісталось родині представника Манчестер Юнайтед. Вероніка заявила, що Поль помилився в моменті, коли Швейцарія забивала третій м'яч на останніх хвилинах. Опісля мати Адріена конфліктувала з батьком Мбаппе, звинувачуючи його сина у зарозумілості.

Зрештою, Франція залишилась за бортом Євро-2020, поступившись Швейцарії аж в серії пенальті. Вирішальний 11-метровий не реалізував Кіліан Мбаппе.

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