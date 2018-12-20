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Мати Рабйо: Рішення про відхід з ПСЖ остаточне, Адріен купує свою свободу

19 грудня 23:12 422 Читать на русском
Мати Рабйо: Рішення про відхід з ПСЖ остаточне, Адріен купує свою свободу
Адріен Рабйо / Reuters

Мати хавбека ПСЖ Адріена Рабйо розповіла про відхід свого сина з паризького клубу.

"Рішення про відхід з ПСЖ остаточне і безповоротне. Ситуація абсолютно зіпсувалася. Шляху назад немає.

Рабйо узгодив контракт з Барселоною – трансфер може відбутися вже взимку

Влітку Адріен хотів піти з ПСЖ і просив виставити його на трансфер. Була пропозиція від Барселони, але ПСЖ її відхилив, маючи на те повне право. Тим більше, воно надійшло за день до закриття трансферного вікна.

Рабйо відмовився продовжувати контракт і буде відправлений на лаву для запасних, – спортивний директор

Але вони робили вигляд, ніби не чули про пропозицію. І відмовлялися відпускати Адріена надалі, незважаючи на його бажання піти. Зараз він купує свою свободу", – цитує Вероніку Рабйо RTL.

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