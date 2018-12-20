Мати Рабйо: Рішення про відхід з ПСЖ остаточне, Адріен купує свою свободу

Мати хавбека ПСЖ Адріена Рабйо розповіла про відхід свого сина з паризького клубу.

"Рішення про відхід з ПСЖ остаточне і безповоротне. Ситуація абсолютно зіпсувалася. Шляху назад немає.

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Влітку Адріен хотів піти з ПСЖ і просив виставити його на трансфер. Була пропозиція від Барселони, але ПСЖ її відхилив, маючи на те повне право. Тим більше, воно надійшло за день до закриття трансферного вікна.

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Але вони робили вигляд, ніби не чули про пропозицію. І відмовлялися відпускати Адріена надалі, незважаючи на його бажання піти. Зараз він купує свою свободу", – цитує Вероніку Рабйо RTL.