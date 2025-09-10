"Ми знали з 15 років, куди Кіліан вирушить. Тому разом з його батьком ми просто були поруч, щоб гарантувати, що він поїде до Мадрида. Коли він продовжив контракт з ПСЖ (у 2022 році), саме ми попросили його залишитися.

Дешам виправдав зірку Баварії за пропущений гол – тренер Франції оцінив нове досягнення Мбаппе

Це був єдиний раз, коли ми втрутилися. Був великий тиск. Коли вам кажуть, що доведеться звільнити співробітників, якщо він піде, що є проблема з телевізійними правами, що це Париж, що є новий тренувальний центр, Олімпіада, чемпіонат світу на носі... Та й ПСЖ був на правильному шляху до перемоги в Лізі чемпіонів. Виявляється, сьогодні все працює. Але я знала, що з приходом Луїша Капуша все піде добре", – цитує Файзу Ламарі L'Equipe.

Нагадаємо, що у 2022 році Мбаппе міг опинитися в Реалі, але в останню мить вирішив продовжити контракт з ПСЖ. В Мадрид Кіліан переїхав у 2024 році як вільний агент.

Франція втримала перемогу над Ісландією – "вікінги" забили двічі, Мбаппе обійшов Анрі й став другим бомбардиром збірної