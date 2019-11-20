toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЄВРО-2020 ТОТТЕНХЕМ ЗБІРНА УКРАЇНИ ІСПАНІЯ

Мати Мбаппе повідомила Реалу про плани зіркового сина – мадридці готові встановити трансферний рекорд

10:35 591 Читать на русском
Мати Мбаппе повідомила Реалу про плани зіркового сина – мадридці готові встановити трансферний рекорд
Кіліан Мбаппе / Eurosport

Мадридський Реал продовжує мріяти про підписання форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Королівський клуб вже наступного літа зробить пропозицію французам у розмірі 342 мільйони євро, інформує The Sun з посиланням на іспанське видання Sport.es.

Реал відмовиться від зимових трансферів на користь Мбаппе

Мати футболіста, яка є одним із його представників у переговорах з клубами, повідомила керівництво Реала, що Кіліан не буде продовжувати контракт з ПСЖ. Чинна угода 20-річного гравця розрахована до червня 2022-го року.

В поточному сезоні Мбаппе зіграв 11 матчів за ПСЖ у всіх турнірах і забив 9 голів.

"Він тра*нув цілий рік його кар'єри": фанати Реала назвали "сучого сина", який не дозволив Луніну залишитись в Мадриді

blog_ava
Швед може покинути Селтік вже в січні, – ЗМІ
09:29
2516
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Іспанія Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
10
хв
Гірник-Спорт
13:00
Рух
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук