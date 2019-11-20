Мати Мбаппе повідомила Реалу про плани зіркового сина – мадридці готові встановити трансферний рекорд

Мадридський Реал продовжує мріяти про підписання форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Королівський клуб вже наступного літа зробить пропозицію французам у розмірі 342 мільйони євро, інформує The Sun з посиланням на іспанське видання Sport.es.

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Мати футболіста, яка є одним із його представників у переговорах з клубами, повідомила керівництво Реала, що Кіліан не буде продовжувати контракт з ПСЖ. Чинна угода 20-річного гравця розрахована до червня 2022-го року.

В поточному сезоні Мбаппе зіграв 11 матчів за ПСЖ у всіх турнірах і забив 9 голів.

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