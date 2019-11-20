Мати Мбаппе повідомила Реалу про плани зіркового сина – мадридці готові встановити трансферний рекорд

Англія — 09:02 3306
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Моурінью офіційно очолив Тоттенхем
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Євро-2020: визначилися 20 учасників фінального етапу, ще 4 путівки розіграють у Лізі наційЄвро-2020 — 00:25 2743
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Уельс вийшов на Євро-2020 після перемоги над Угорщиною, Нідерланди зіграють з Україною у фінальній частиніЄвро-2020 — 19 лист 7696
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Почеттіно покинув ТоттенхемАнглія — 19 лист 6314
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Україна – Швеція, Євро-2020 U-19: топ-клас чемпіона світу, яскраві зірочки Шахтаря і Динамо, бійка, червона драма лідераЗбірна України — 19 лист 28942