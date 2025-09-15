Тарасов у своєму Instagram записав відео, в якому повідомив подробиці, як його матір ошукали шахраї (сталось це на початку серпня).

Екс-воротаря збірної Росії ошукали на мільйони – він віддав гроші зловмисникам прямо в себе вдома

Їй подзвонили на телефон та повідомили, що державні служби були зламані, тому необхідно подзвонити за номером підтримки. Вона це і зробила, що і запустило схему в дію. В підсумку, вона передала шахраям близько 6 мільйонів рублів (трохи понад 71 тисячу доларів), а також продала машину.

Не секрет, що Тарасов відкрито виступав на підтримку диктатора Путіна, що демонстрував навіть після матчу в єврокубках. Його одноклубником в Локомотиві тривалий час був екс-захисник Динамо Тарас Михалик.

