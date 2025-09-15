Матір екс-гравця збірної Росії, який підтримує Путіна, ошукали на мільйони рублів і змусили продати машину
Колишній гравець збірної Росії Дмітрій Тарасов повідомив, як його матір стала жертвою шахраїв.
Тарасов у своєму Instagram записав відео, в якому повідомив подробиці, як його матір ошукали шахраї (сталось це на початку серпня).
Їй подзвонили на телефон та повідомили, що державні служби були зламані, тому необхідно подзвонити за номером підтримки. Вона це і зробила, що і запустило схему в дію. В підсумку, вона передала шахраям близько 6 мільйонів рублів (трохи понад 71 тисячу доларів), а також продала машину.
Не секрет, що Тарасов відкрито виступав на підтримку диктатора Путіна, що демонстрував навіть після матчу в єврокубках. Його одноклубником в Локомотиві тривалий час був екс-захисник Динамо Тарас Михалик.
