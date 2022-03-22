Колишній форвард Дніпра Матеус знову висловив підтримку українському народу, на який підступно напали російські окупанти.

Матеус у своєму Instagram знайшов слова підтримки для українців, написавши "Слава Україні!" та "Бог з тобою".

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Окрім цього, екс-форвард Дніпра пригадав рядки з пісні "Воїни світла" групи Ляпіс: "Рубиновые части, солнца зари". Пісню можна вважати гімном Революції гідності у 2014 році.

Бразильський нападник виступав за Дніпро у 2011-2016 роках, забивши 48 голів у 154 матчах (включно з фіналом Ліги Європи). Матеус відомий своїми проукраїнськими поглядами й навіть одружився на українці.

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