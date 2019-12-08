Матерацці жорстко потролив Ібрагімовіча фото з трофеєм Ліги чемпіонів

Колишній захисник Інтера та збірної Італії Марко Матерацці відповів на заяву Златана Ібрагімовіча про довгоочікувану помсту.

"Прийшов, побачив, переміг. Завжди буду тобі вдячний, Златан Ібрагімович. Без тебе ми б ніколи не виграли", – підписав Матерацці фото із Кубком Ліги чемпіонів-2010 в Instagram.

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Таким чином, італієць натякнув на нефартовість Златана – швед ніколи не перемагав у найпрестижнішому європейському турнірі. Цікаво, що Інтер здобув трофей після того, як Ібрагімовіч покинув міланський клуб.

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Зазначимо, що Матерацці виступав за Інтер з 2001 по 2011 роки, вигравши 5 чемпіонатів Італії, 4 Кубка Італії, 3 Суперкубка Італії та Лігу чемпіонів у складі "нерадзуррі". Окрім цього, Марко став чемпіоном світу-2006 у складі збірної Італії.