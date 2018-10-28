Матерацці порівняв Шевченка та Ігуаїна

Колишній захисник Інтера Марко Матерацці поділився очікуваннями напередодні міланського дербі в 9-му турі Серії А.

"Мілан Гаттузо сильний, а з приходом Ігуаїна ця команда стала ще сильнішою. Порівняння Ігуаїна з Шевченком? Шева був більш рішучий. Гонсало хороший, але в "великих" матчах він все-таки не настільки хороший, як був Шевченко.

Андрій Шевченко в Instagram: кого читає та кому "лайкає" головний тренер збірної України

У Інтера сильна лавка, тому завдання у Спаллетті простіше, він зможе вплинути на гру, якщо зробить правильні заміни. Новий Костакурта? Захисника рівня Алессандро поки немає, мені подобається Романьйолі, але йому ще потрібно рости. Зараз більш-менш по стилю гри на Костакурту схожий Барцальї.

Мілан та Інтер хочуть орендувати Джузеппе Меацца на 99 років

Раніше на результат дербі могли вплинути такі гравці, як Кака. Сьогодні деяку небезпеку може створити Сусо. Іспанець дуже хороший, але, я думаю, Асамоа теж може завадити йому. Думаю, нас чекає дуже цікаве дербі", – цитує Матерацці La Gazzetta della Sport.

Матч Інтер – Мілан відбудеться сьогодні, 21 жовтня. Початок о 21:30. Після 8 турів Інтер посідає 3 місце в Серії А, Мілан на 10 сходинці.