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Матерацці порівняв Шевченка та Ігуаїна

21 жовтня 06:00 1162 Читать на русском
Матерацці порівняв Шевченка та Ігуаїна
Марко Матерацці / фото із соцмереж

Колишній захисник Інтера Марко Матерацці поділився очікуваннями напередодні міланського дербі в 9-му турі Серії А.

"Мілан Гаттузо сильний, а з приходом Ігуаїна ця команда стала ще сильнішою. Порівняння Ігуаїна з Шевченком? Шева був більш рішучий. Гонсало хороший, але в "великих" матчах він все-таки не настільки хороший, як був Шевченко.

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У Інтера сильна лавка, тому завдання у Спаллетті простіше, він зможе вплинути на гру, якщо зробить правильні заміни. Новий Костакурта? Захисника рівня Алессандро поки немає, мені подобається Романьйолі, але йому ще потрібно рости. Зараз більш-менш по стилю гри на Костакурту схожий Барцальї.

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Раніше на результат дербі могли вплинути такі гравці, як Кака. Сьогодні деяку небезпеку може створити Сусо. Іспанець дуже хороший, але, я думаю, Асамоа теж може завадити йому. Думаю, нас чекає дуже цікаве дербі", – цитує Матерацці La Gazzetta della Sport.

Матч Інтер – Мілан відбудеться сьогодні, 21 жовтня. Початок о 21:30. Після 8 турів Інтер посідає 3 місце в Серії А, Мілан на 10 сходинці.

Італія9 турСан-Сіро (Мілан)

Інтер - Мілан: Неділя 21 жовтня 2018

Інтер
Матч завершено
1 : 0
Мілан
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Теги
Італія Мілан Мілан Андрій Шевченко Андрій Шевченко Інтер Інтер Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер - Мілан Марко Матерацці Марко Матерацці Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн
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