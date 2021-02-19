8 лютого жеребкування визначило, що українська кіберфутбольна збірна, представлена двома гравцями – Сергієм Sergobibika Марченком та Ігорем ighor_8 Любчаком, – у відбірному турнірі еEuro-2021 виступатиме у групі A. Разом із нею гратимуть команди Іспанії, Фінляндії, Північної Македонії та Естонії.

Свої вісім поєдинків синьо-жовті проведуть за два ігрові дні – 15 березня та 12 квітня.

15.03.2021

18.00 Україна – Північна Македонія

20.00 Іспанія – Україна

21.00 Україна – Естонія

22.00 Україна – Фінляндія

12.04.2021

18.00 Північна Македонія – Україна

20.00 Україна – Іспанія

21.00 Естонія – Україна

22.00 Фінляндія – Україна

Час початку матчів – київський.

Нагадаємо, що геймери змагатимуться між собою у грі PES 2021 на платформі PlayStation 4. За перемогу в кожному поєдинку нараховуватимуться три очки, за нічию – одне, за поразку – нуль.

Переможець групи напряму потрапить на чемпіонат Європи, який проходитиме 9-го та 10 липня в Лондоні. Команда, яка посяде підсумкове друге місце, поведе боротьбу за вихід до фінального раунду eEuro-2021 у серії плей-офф.