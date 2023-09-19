Час матчів Рома – Фрозіноне та Аталанта – Ювентус було змінено через престижний турнір із гольфу.

З 25 вересня по 1 жовтня в Римі відбудеться Кубок Райдера – дуже престижний турнір із гольфу. Щоб розвести гольфійні матчі з футбольними, керівництво Серії А ухвалило рішення щодо зміни часу початку двох матчів 7-го туру чемпіонату Італії, які мають відбутися в неділю, 1 жовтня.

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Таким чином, матч Рома – Фрозіноне розпочнеться не о 19:00 за Києвом, як було заплановано раніше, а о 21:45. Водночас зустріч Аталанта – Ювентус буде зіграна не о 21:45, а о 19:00. Фактично Ліга Серії А поміняла обидві гри місцями. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Зазначимо, що Кубок Райдера – це чоловіче змагання з гольфу, яке проводиться раз на два роки між командами Європи та США.

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