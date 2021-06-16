Правило "добрий початок – половина діла" не завжди можна застосувати до прогнозування перебігу чемпіонатів Європи. Однак інколи прем'єрні поєдинки на турнірі вражали своїм драматизмом і напругою, а деякі команди бралися за справу без розкачки та з першого туру. Футбол 24 за підтримки "HLIBNY DAR" згадує найбільш знакові матчі-відкриття в історії турніру.

Один з найшаленіших матчів-прем’єр в історії Євро відбувся у найпершому розіграші, коли Франція поступилася Югославії з рахунком 4:5. Щоправда, ми пригадували його в контексті гольових феєрій на чемпіонатах Європи, тому цього разу зупинимося на інших поєдинках. На щастя, яскравих зустрічей вистачало.

Євро-1968 ("Сан-Паоло", Неаполь)

Італія – СРСР 0:0 (перемога Італії шляхом жеребкування)

Фото з архіву

Зараз у таке важко повірити, проте доля виходу у фінал континентальної першості (тоді чемпіонат Європи розпочинався з півфіналів) залежала не стільки від майстерності футболістів, як від примх долі. На битву з Італією у старті збірної СРСР вийшли три уродженці України: киянин Анатолій Бишовець, харків’янин Юрій Істомін та Володимир Капличний із Кам’янця-Подільського.

Основний час завершився внічию, а регламент передбачав визначення переможця шляхом процедури жеребкування. Сам процес визначення фіналіста обріс легендами та міфами. Найпоширеніша версія – капітан СРСР Альберт Шестерньов здобув право першим обирати орла чи решку. Монета начебто була кривою, а Шестерньов так зволікав із вибором, що арбітр передав хід Джачінто Факетті. Той не прогадав і без надзусиль вивів свою збірну у фінал.

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Євро-1972

"Босуіл", Антверпен

Бельгія – ФРН 1:2

Голи: Полленіс, 83 – Мюллер, 24, 71.

"Стад Еміль Версе", Брюссель

Угорщина – СРСР 0:1

Гол: Коньков, 53.

Півфінали чемпіонату Європи 1972 року розпочалися синхронно. Якщо в Антверпені дубль Герда Мюллера приніс перемогу німцям (а самому футболісту заявку на звання найкращого бомбардира Євро), то у Брюсселі все вирішилося завдяки влучному удару гравця донецького Шахтаря Анатолія Конькова. На 85-й хвилині угорці могли відігратися, втім київський динамівець Євген Рудаков парирував пенальті. Це дозволило збірній СРСР пробитися у фінал втретє за чотири розіграші турніру.

Євро-1976 ("Максімір", Загреб)

Чехословаччина – Нідерланди 3:1 (додатковий час)

Голи: Ондруш, 19, Негода, 114, Весели, 118 – Ондруш, 73 (автогол).

Один з найбільш видовищних чемпіонатів Європи розпочався епічною битвою у Загребі (загалом у 4 матчах Євро-1976 було забито 19 голів, а ще в усіх поєдинках доля тріумфатора вирішувалася в екстратаймі або ж у серії пенальті). В основний час забивав лише Антон Ондруш – чехословацький захисник вразив спочатку чужі, а потім і свої ворота. Наприкінці додаткового часу Нідерланди з капітаном Йоханом Кройфом пропустили двічі і змагалися лише за бронзу, а Чехословаччина у підсумку завоювала трофей. А ще дощове шоу на "Максімірі" запам’яталося трьома вилученнями!

Євро-1988 ("Райнштадіон", Дюссельдорф)

ФРН – Італія 1:1

Голи: Бреме, 55 – Манчіні, 52.

Майбутні півфіналісти турніру зустрілися у Дюссельдорфі. Нападник італійців Роберто Манчіні забив перший гол за 14 матчів у складі збірної (і найважливіший у національній кар’єрі), однак номінальні гості святкували недовго – вже за кілька хвилин Андреас Бреме зрівняв рахунок.

Євро-2004 ("Драгау", Порту)

Португалія – Греція 1:2

Голи: Роналду, 90+3 – Карагуніс, 7, Басінас, 51 (з пенальті).

Вивіска матчу-відкриття Євро-2004 згодом повторилася у фіналі і завершилася аналогічним підсумком. Георгіос Карагуніс відзначився найшвидшим голом в історії прем’єрних матчів на чемпіонатах Європи. Далі був пенальті, який привіз Кріштіану Роналду (так, траплялося і таке). А в компенсований час 19-річний Кріштіану відзначився першим голом за національну команду.