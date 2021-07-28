Навчання третьої хвилі арбітрів VAR триватиме до 8 серпня, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Це означає, що мінімум два наступні тури УПЛ відбудуться без втручання системи. Очевидні суддівські помилки були вже у стартових матчах сезону. Зокрема, бригада Юрія Іванова не помітила два голи з офсайдів у поєдинку Ворскла – СК Дніпро-1 (2:2).

Курси повинні розширити список вітчизняних рефері, які готові працювати з VAR. Після успішного завершення навчання кількість українських суддів, які зможуть працювати із системою VAR, зросте до 13-ти, у полі – до 19-ти, помічників VAR – до 14-ти. Крім того, буде підготовлено п'ять нових спостерігачів VAR.

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