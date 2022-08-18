"Крім України, права Setanta Sports на УПЛ поширяться у всьому світі. На цьому етапі ми вже ведемо переговори з більш ніж 30-ма країнами про права на трансляцію матчів.

Нашою метою з самого початку було створення єдиного телевізійного пулу. Незалежно від перемоги у тендері, Setanta Sports прагне створити конструктивний формат співпраці з усіма зацікавленими сторонами та максимально порозумітися з усіма.

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Згідно з тендерною угодою, тур Прем'єр-Ліги триватиме 4 дні. Якщо в календарі відбудуться зміни, всі знатимуть про це заздалегідь. Головне, щоб у нинішніх реаліях матчі проходили у спокійній обстановці та їх могли бачити вболівальники.

Матчі українських клубів у Лізі чемпіонів та Лізі Європи показали нам, що навіть за нинішнього становища інтерес до українського футболу дуже великий. Результати перевершили наші очікування.

Ми вважаємо, що українські футболісти та український футбол загалом має велике майбутнє. Україна завжди була на лідируючих позиціях у цьому регіоні, а футбольна історія цієї країни посідає важливе місце у Європі", – цитує представника Setanta Sports FanDay.

Перший тур Української Прем'єр-ліги 2022/23 старує вже 23 серпня. На цей день заплановано 4 матчі.

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