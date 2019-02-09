Матчі Першої та Другої ліг чемпіонату України будуть перенесені через вибори Президента

Президент ПФЛ Сергій Макаров розповів про досягнення згоди щодо перенесення поєдинків чемпіонату України серед команд Першої та Другої ліги.

31 березня в Україні пройдуть вибори Президента. Саме на ці вихідні було заплановане відновлення чемпіонату в Другій лізі, а також проведення 20 туру серед команд Першої ліги. Втім, як заявив очільник ПФЛ Сергій Макаров, клуби вже досягли згоди щодо перенесення матчів.

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"Ми розробили варіант, який клуби підтримали: про перенесення матчів, про зміщення базових днів відповідних турів. Ми перенесемо матчі. Це рішення затверджено.

Ми затвердили свою позицію. Це не остаточний варіант. Можливі варіанти, починаючи з того, що може не відбутися другий тур виборів. Раптом в першому турі переможе хтось із кандидатів. Нюанси ще є, але в цілому ми затвердили своє бачення цього питання", – розповів Сергій Макаров в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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