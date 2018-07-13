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Матчі Олімпіка та Маріуполя транслюватимуть телеканали "Футбол 1/2"

13:58 157 Читать на русском
Матчі Олімпіка та Маріуполя транслюватимуть телеканали "Футбол 1/2"
Матчі Олімпіка та Маріуполя транслюватимуть телеканали "Футбол 1/2"

Олімпік та Маріуполь домовились про трансляцію своїх домашніх поєдинків.

"Футбол 1/2" транслюватиме домашні матчі Маріуполя в УПЛ та Лізі Європи, повідомляє сайт телеканалу.

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Також телеканал транслюватиме домашні поєдинки донецького Олімпіка.

Нагадаємо, що ТК "Футбол" в наступному сезоні буде показувати матчі Шахтаря, Ворскли, Арсенал-Київ, Десни, Олександрії, Львова та Чорноморця. Ігри львівських Карпат показуватиме телеканал ZIK.

Теги
Маріуполь Маріуполь Олімпік Олімпік Футбол 1 Футбол 2
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