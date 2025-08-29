Головний тренер Маккабі Жарко Лазетіч прокоментував вихід своєї команди до ЛЄ за підсумками протистояння з Динамо. У матчі-відповіді Маккабі програв з рахунком 0:1, але пройшов далі.

"Насамперед, я хотів би побажати Динамо якнайшвидше повернутися до нормального режиму і знову проводити домашні матчі на своєму полі. Кажу цього від щирого серця.

Що ж стосується наших нереалізованих моментів, то я б хотів зараз акцентувати увагу не на цьому, а на тому, що гра в нашому виконанні була такою, якою ми її запланували. А швидко пропущений гол став для нас стимулом грати краще: наша гра стала більш гострою, більш урівноваженою.

Дуже раді, що змогли вийти в основний етап Ліги Європи, будемо там боротися із сильними командами і прагнути й там теж показувати хорошу гру.

Я все це розумію, але нам доводиться миритися з тією реальністю, яка зараз є: ми, як і Динамо, змушені грати на чужих полях. Бажаю нам повернутися на свої місця, тому що, перш за все, ми граємо для своїх уболівальників.

Як би там не було, ми на будь-якому полі прагнемо показувати свою гру. І поки що нинішня ситуація на якість нашої гри не вплинула: ми показуємо той футбол, який хочемо показувати", – цитує Лазетіча портал Dynamo.kiev.ua.

