Усі нинішні поєдинки Ліги Європи розпочнуться з хвилини мовчання на честь чемпіона світу та володаря "Золотого м'яча" 1982 року, повідомляє Twitter УЄФА.

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Серед учасників буде і одна колишня команда Россі – Мілан. Щоправда, нападник відіграв за "россонері" лише сезон 1985/86, в якому відзначився 2 голами у 20 матчах. Мілан на виїзді зіграє проти празької Спарти, початок о 22:00.

Нагадаємо, про смерть Россі стало відомо вчора. Легендарний італієць пішов з життя у віці 64 років.

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