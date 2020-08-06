Матчі Ліги націй можуть відбутись на нейтральних полях

Через пандемію коронавірусу матчі Ліги націй можуть проходити не на домашніх полях збірних.

"На цьому етапі не варто виключати можливість проведення міжнародних матчів на нейтральних полях", – цитує УЄФА BBC Sports.

Швейцарія – Україна: стало відоме місце проведення поєдинку Ліги націй

Зокрема, УЄФА побоюється, що перельоти між країнами будуть неможливими через карантинні обмеження в окремих державах. Польща, Угорщина, Греція та Кіпр вже заявили про свою готовність прийняти матчі Ліги націй, якщо цьому сприятиме епідеміологічна ситуація в країнах.

Наразі жодної інформації щодо перенесення поєдинків збірної України в цьому турнірі немає.

Додамо, що найближчі матчі Ліги націй заплановані на початок вересня. Україна має зіграти проти Швейцарії 3 вересня, а проти Іспанії – 6-го.

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