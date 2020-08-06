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Матчі Ліги націй можуть відбутись на нейтральних полях

20:13 - Читать на русском
Матчі Ліги націй можуть відбутись на нейтральних полях
Матч Ліги націй Німеччина – Франція / Фото з відкритих джерел

Через пандемію коронавірусу матчі Ліги націй можуть проходити не на домашніх полях збірних.

"На цьому етапі не варто виключати можливість проведення міжнародних матчів на нейтральних полях", – цитує УЄФА BBC Sports.

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Зокрема, УЄФА побоюється, що перельоти між країнами будуть неможливими через карантинні обмеження в окремих державах. Польща, Угорщина, Греція та Кіпр вже заявили про свою готовність прийняти матчі Ліги націй, якщо цьому сприятиме епідеміологічна ситуація в країнах.

Наразі жодної інформації щодо перенесення поєдинків збірної України в цьому турнірі немає.

Додамо, що найближчі матчі Ліги націй заплановані на початок вересня. Україна має зіграти проти Швейцарії 3 вересня, а проти Іспанії – 6-го.

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Головне Ліга націй коронавірус
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