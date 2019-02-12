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Матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи розпочнуться з хвилини мовчання на честь загиблого Сали

12 лютого 11:53 271 Читать на русском
Матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи розпочнуться з хвилини мовчання на честь загиблого Сали
Еміліано Сала / соцмережі

Перед матчами плей-офф Ліги чемпіонів та Ліги Європи відбудеться хвилина мовчання на честь загиблого в авіакатастрофі Еміліано Сали.

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив, що всі поєдинки плей-офф Ліги чемпіонів та Ліги Європи розпочнуться з хвилини мовчання на честь Еміліано Сали.

Названа причина смерті Еміліано Сали

Нагадаємо, аргентинець загинув в авіакатастрофі, коли летів з Нанта до Кардіффа і мав приєднатись до нових партнерів по команді.

"Від імені УЄФА хочу висловити співчуття родині та близьким Еміліано Сали. Я дуже розчарований, що його життя так жорстоко перервалось в такому молодому віці, і я закликаю всіх вболівальників вшанувати його пам'ять у наступні дні", – сказав президент УЄФА Александер Чеферін.

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Теги
Ліга чемпіонів Головне Ліга Європи УЄФА Еміліано Сала Еміліано Сала Александер Чеферін
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