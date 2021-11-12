Матчі Ліги чемпіонів і Ередивізі без глядачів – нідерландські клуби постраждали вслід за збірною
Уряд Нідерландів оголосив повномасштабну війну коронавірусу.
Наслідки нових обмежень відчують не лише збірна, а й місцеві клуби, повідомляє COPE.
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Нідерланди щонайменше на три тижні забороняють відвідування спортивних заходів. "Ораньє" залишаться без підтримки фанатів у відборі на ЧС, а клуби – у чемпіонаті, Кубку та єврокубках. Федерація футболу негативно відреагувала на рішення: "Дуже прикро бачити, що уряд, схоже, не помічає джерела зараження. Це не відбувалося на стадіонах, що неодноразово демонструвалося".
Додамо, що Аякс представляє Нідерланди в Лізі чемпіонів, ПСВ у Лізі Європи, Фейєнорд, АЗ і Вітесс в Лізі конференцій.
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